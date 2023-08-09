日前黃子佼爆料前女友小S與其姊姊大S、姊夫具俊曄吸毒，大小S事後發聲明駁斥，隨後葛斯齊上節目加碼爆料不只一個藥頭向他透露認識大小S，對方還透過一名「黃姓藝人」轉交藥品給她們，甚至強調：「汪小菲的爆料都是確實的」，隨後被姊妹倆聯手提告，對此，葛斯齊表示他對官司相當有信心，並揭開驚人內幕。

葛斯齊6月上節目《娟我什麼事》表示，有次去酒店遇到一些藥頭向他表示認識這對姊妹，還說「藥是透過一位男性藝人轉手給她們姊妹，這個男藝人剛好也姓黃，不過不是黃子佼。」節目播出後，大小S決定對葛斯齊提起告訴。當時，葛斯齊還透過媒體向大小S喊話：「我反而要謝謝她們！」洗刷他過去被指收大S錢當打手的傳聞。

近日葛斯齊上《危機女王》，許聖梅問他對這樁官司有沒有信心，葛斯齊反問她直說：「你不是說你都沒敗訴過嗎？我怎麼可能沒信心，我是你徒弟，我什麼事情都學著你來的」，葛斯齊也強調自己是經過了半年的時間蒐集相關證據，並強調他這個人是不會輕易亂爆料的，而許聖梅對於黃子佼前陣子毀滅式爆料演藝圈13藝人，表示應該有90%是真的。

葛斯齊上節目透露自己對官司有信心的內幕。(影片來源/哏傳媒 YT)

事實上，葛斯齊最近接連被大小S、男星瘦子提告，他表示能夠理解他們的選擇，稱記者的職責在於查證與質疑，爲社會弱勢發聲，願意用司法來還彼此公道，甚至繼續開直播爆料，絲毫不受官司影響。

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