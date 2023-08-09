外科醫師陳榮堅分享，一位20多歲女性日前來看減重門診，說她吃得很清淡，都吃糙米飯和水果卻沒瘦，最後陳榮堅發現原來是她飯吃太多，又常喝果汁、吃水果，導致吃下太多「碳水化合物」發胖，調整飲食半年後，對方就少了10公斤。

陳榮堅在臉書透露，這名20多歲女性說她吃得很清淡，都吃糙米飯跟水果。後來卻發現，雖然她吃糙米飯，但每餐幾乎都吃「一碗半」的量，而且每一餐都會搭配水果，也很常喝果汁，其實這些都是「碳水化合物」，也就是醣類。

陳榮堅表示，醣類的吸收率非常好，反而醫師們常常強調含有蛋白質的肉類、海鮮，以及纖維素，她並沒有好好攝取，「我跟她說可以多吃一點肉，她卻覺得肉的熱量很高，會容易胖。」

陳榮堅說，想要減肥不是單單看熱量，現在很重要的概念是「減醣」，陳指出「有些食物你覺得它熱量很高，但它吸收率不見得好；有的食物你覺得它熱量沒有那麼高，但它的吸收率很好，反而會有變胖的問題。」後來幫這位患者調整飲食內容後，一個月後就少了2公斤多；調整半年後，就已經瘦下10公斤。