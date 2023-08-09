美股收黑，台股今（9日）以16836.64點開出，下跌逾70點，權值股台積電挫低2元，觸及550元，AI族群開低，7月營收雙減的緯創下殺逾8%，廣達跌超過5%。

台股周二（8日）下跌118.93點，收在16877.07點，成交值為3734.59億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超234.56億。自營商賣超75.91億，投信買超34.34億，外資及陸資賣超192.99億。

美國銀行業再傳雜音，國際評級機構穆迪（Moody's）調降數家美國中小銀行信評，引發美股出現震盪，道瓊下跌158.64點（或0.45%）至35314.49點，那斯達克指數挫低110.07點（或0.79%）至13884.32點，標普500指數跌19.06點（或0.42%）至4499.38點，費城半導體下跌59.99點（或1.60%）至3679.42點。