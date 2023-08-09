總統蔡英文日前至受卡努颱風重創的南投縣視察，有藍委指出，因總統車隊交通管制，導致當地塞車2小時。對此，資深媒體人黃暐瀚建議，蔡英文可搭乘直升機前往災區，以避免造成交通堵塞，此外，黃發現蔡視察時全程都在笑，他直呼「不要用這種態度」。

國民黨立委孔文吉昨（8）日表示，蔡英文和行政院長陳建仁到南投勘災時只前往南豐村，並沒有到霧社的仁愛鄉公所，霧社卻仍進行交通管制，讓所有車輛等了近2小時。孔文吉強調，不希望總統及行政院長走馬看花、不到40分鐘就離開，卻造成霧社交通大堵塞，盼他們能真正關心仁愛鄉親的苦難。

黃暐瀚昨在政論節目《少康戰情室》建議，若要避免類似情況再度發生，蔡英文可以搭乘直升機到當地，與南投縣長許淑華會面了解災區情況，解決問題後再坐直升機離開。

黃暐瀚接著說，蔡英文有到現場表達關心是對的，但她到災區現場時，不只全程都在笑，還說災情匯報很精彩，就連隨行的民進黨立委伍麗華也面露微笑。黃暐瀚直言，南投還沒完成救災，很多山區部落的交通至今依然中斷，蔡英文視察時不該有這種態度。