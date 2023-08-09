全球總體經濟情勢影響，消費性電子產品的終端需求未見回升，康舒因消費用電源客戶持續庫存調整，第2季合併營收為49.33億元，季減4%，營業毛利為9.62億元，季增1.04%，合併毛利率為19.51%，季增0.97個百分點，營業淨利為9982萬元，季增37.64%，營業淨利率為2.02%，季增0.61個百分點，受到業外轉投資及部分短投出現投資虧損影響，單季稅後盈餘為1545萬元，季減47.72%，單季每股盈餘為0.03元。

康舒上半年合併營收為100.73億元，年減21.06%，營業毛利為19.15億元，年減6.51%，合併毛利率為19.01%，年增2.96個百分點，營業淨利為1.72億元，年減51.53%，營業淨利率為1.71元，年減1.08個百分點，稅後盈餘為4500萬元，年減87.48%，每股盈餘為0.09元。

康舒透過美國子公司「AcLeap Power (USA) Inc.」以5.05億美元收購ABB集團旗下電源轉換部門「Lineage Power Holdings Inc.」100%股權於日前完成收購，由於ABB電源轉換部門客戶涵蓋IBM、谷歌、思科、HPE及亞馬遜等大廠，讓康舒在北美市場5G電信網通、AI伺服器/資料中心市場佈局邁大步。

目前康舒企業用電源營收約占電源事業逾50%，消費用電源則占40%多，其中伺服器相關產品在企業用電源的占比已過半，據此推估，伺服器約占整體電源事業的逾30%，隨著美國雲端伺服器品牌廠大手筆資本支出加速建置AI伺服器，伺服器及雲端網通相關電源產品佔比可望進一步提升，成為康舒營運成長新動能。