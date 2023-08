國際評級權威機構穆迪周一宣布將將M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial Corp等10家美國中小型銀行信評調降一個級別,並將紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(US Bancorp)、道富銀行(State Street)和儲億銀行(Truist Financial)等6家大型銀行列入可能降級的觀察名單。穆迪並警告,美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。

根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告,由於美國人借款創下新高,第二季信用卡逾放比升至11年高點,成為美國銀行業的另一個隱憂。

周二收盤,道瓊指數跌158.64點或0.45%,收35,314.49點。標普500指數跌19.06點或0.42%,收4,499.38點。那斯達克指數跌110.07點或0.79%,收13,884.32點。費城半導體指數跌59.99點或1.60%,收3,679.42點。

VIX終場上揚1.40%。

在連漲了5個月後,標普500指數和那斯達克指數本來距離歷史高點僅不到5%,但8月以來共6個交易日就跌了5天。本月以來,標普500指數已下跌2%,那斯達克指數跌3.2%。

標普500指數11大類股跌多漲少,僅醫療保健股、公用事業股和能源股收高。原物料股跌1.05%,下跌最多;其次為金融股跌0.87%。

禮來(Eli Lilly)大漲,以及丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)宣布其肥胖藥物Wegovy降低心臟病風險,為醫療保健股帶來提振,終場上漲0.78%,表現最佳。

能源股盤中由跌轉升,周二收漲0.49%。最大原油消費國中國的貿易數據令人失望,給原油價格帶來壓力,但美國政府機關給出更為樂觀的經濟預測帶動油價反彈。

美國能源情報署(EIA)將2023年美國GDP成長預測從1.5%上修至1.9%。

銀行股分項指數下挫1.1%,KBW地區銀行股指數跌1.4%。

大型銀行高盛和美國銀行均跌約1.9%,紐約梅隆銀行跌1.3%,儲億銀行跌0.6%。

今年早些時候,矽谷銀行(SVB)等3家地區銀行倒閉引爆2008年以來美國銀行業最大的危機。雖然這場風暴已經平息,但投資人仍然保持謹慎。

今年以來標普500銀行股指數下跌2.5%,表現遠不及標普500指數(漲17.2%)。穆迪一口氣調降10家銀行評級暴露出投資人對金融股的信心仍然脆弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌2.37%。

美國交易所成交量總計為109.4億股,與過去20日均量一致。

標普500指數有13檔成分股創下52周新高、17檔創新低。那斯達克指數有46檔成分股創下52周新高、195檔創新低。