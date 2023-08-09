下周三（8／16）進入農曆7月，也是俗稱的「鬼月」，命理師湯鎮瑋整理出12生肖在鬼月期間的「禁忌共業」，提醒生肖屬猴、鼠、龍容易犯小人；蛇、雞、牛留意身體健康；虎、馬、狗注意車關、血光之災；豬、兔、羊千萬別踩禁忌，「你不信邪，邪就會找上你」，容易出事。

▍猴、鼠、龍

湯鎮瑋表示，這3生肖耳根太軟、危言聳聽，容易犯小人，落入小人圈套，也會遇到冤親債主討報，過去曾得罪過的人，可能會在農曆7月來反咬一口。

如果這3生肖湊在一起時，可以多討論一些有智慧的話，「不要聊是非」，避免落入口舌是非紛爭。湯鎮瑋提醒，如果聽不進別人建議，又受小人干擾，就特別容易出事。

▍蛇、雞、牛

這3生肖農曆7月會遇到健康問題，像是舊疾復發、流行性傳染病或腸胃不適。湯鎮瑋建議，外出避免大吃大喝或吃生食；去人潮眾多或磁場混亂的地方，記得戴好口罩。

3生肖聚在一起可以多聊養生話題，若感到身體疲憊，不用勉強運動或勞動，太過疲倦也容易生病或引發睡眠障礙。

▍虎、馬、狗

這3生肖農曆7月要留意車關、意外、血光之災，盡量避免到海邊戲水，如果真的想玩水，可以泡溫泉或去泳池。

▍豬、兔、羊

湯鎮瑋表示，這3生肖雖然在農曆7月運氣穩定，但容易耳根子硬，聽不進去叮嚀，「當你不信邪，邪就會找上你」，這段期間千萬不要挑戰各種民俗禁忌，像是半夜吹口哨、鬼屋探險、去磁場混亂的地方。

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