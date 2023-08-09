國際天后「CoCo」李玟上月5日離世，其二姊李思林透露，李玟是2日輕生，搶救3天仍不治，真實死因還需等驗屍報告。然而今(9日)稍早媒體報導，其實7月2日非李玟首次輕生，她在6月29日就曾想不開一次，緊急送醫後撿回一命，知情人透露，Bruce當時知道此事後，隔天照計畫到夏威夷度假，最後釀成憾事。

一向給人陽光正面形象的李玟近年和老公Bruce多次傳出婚姻觸礁，但李玟都沒正面承認，據《自由時報》報導，其實李玟早在6月底就曾輕生過一次，當時她獨自住在四季酒店，飯店人員發現後急電救護車，李玟進入瑪麗醫院一夜後隔天出院，而Bruce知悉愛妻輕生後，依舊未改行程，隔天繼續出國度假。

知情人指出，Bruce明知李玟有想不開的念頭，卻沒主動跟李玟家人說，李玟家人知道她一人待在飯店後，便急忙將她帶回家照顧，然而李玟最終還是傳出在浴室裡輕生，且高齡84歲的母親還是第一個發現她出事的人。知情人士痛批Bruce雖然對外表示，李玟的死跟他無關，但身為另一半，Bruce先前卻對李玟有不好念頭時漠不關心，認為他的反應相當冷血。

而Bruce先前出聲澄清自己與李玟的死無關，傳聞他打算申請調查並公布李玟死因，已證明自身清白，還有Bruce的朋友控訴李玟家人聯手欺負他，不僅拒收Bruce的花籃，還要求兩繼女公祭時間再到場就好，是Bruce不滿抗議，他們才得以在親友時段參與，隔天的火葬儀式李玟家人更是徹底漠視他，不安排讓Bruce扶靈，而Bruce仍堅持到火葬場送太太最後一程，未料引來粉絲追打。

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