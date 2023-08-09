台積電積極海外布局，董事會昨正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠，預計2024年下半年開始動工，2027年底開始生產，總投資金額預計超過100億歐元。華爾街日報撰文分析，成本上升及技術工人短缺，是台積電海外擴張的艱鉅挑戰。

報導指出，台積電為降低對地緣政治緊張局勢的脆弱性，試圖通過將資產分散到全球，熟悉台積電計劃的人士表示，台積電海外營運成本較高，需仰賴政府補貼才有助於抵消地區劣勢，以及在歐洲建設和營運晶片廠所需的熟練工人也相對稀缺。

值得關注的是，員工技能短缺向來是台積電海外擴張的障礙。台積電近期表示，美國亞利桑那州廠因為缺乏建設半導體設施的專業人才，將無法實現明年開始大規模生產的目標。業內專家說，台積電在日本和歐洲，也可能面臨人才短缺問題。

但台積電推動在歐洲建立製造基地也可能會給帶來好處，將使其更接近歐洲的主要汽車客戶。德國因面臨半導體短缺，一些客戶在疫情期間關閉工廠並減產，導致汽車公司損失了數十億美元的收入，促使他們與台積電等晶片製造商合作，以構建更好的系統。

英國金融時報也示警，台積電前往德國設廠，也將面臨勞力短缺問題。薩克森邦經濟廳廳長Martin Dulig透露，德國正面臨嚴重的技能短缺和人口老化，預計工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。

另根據《DigiTimes》報導，半導體設備業者分析，歐美的工會態度強悍，將是台積電海外擴產的最大變數。以美國廠為例，台積電只是想從台灣派遣人力支援，就引來美國工會領袖不滿，目前離量產時間還有至少一年半，這些事情只是前菜而已，接下來工作法規衝突像是薪資福利、人事制度與24小時輪班等，考驗接踵而來。