受惠於歐美零售業者的庫存壓力逐步去化，貿易事業體7月合併營收為17億7000萬元，年成長19%，占整體營收比重59%，零售事業體受到大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，7月合併營收11億3000萬元，較去年同月減少，占整體營收比重38%。

特力表示，雖然貿易的外在環境仍因為高通貨膨脹以及升息的壓力造成了不少的衝擊，隨著美國進入緩升息的階段，庫存去化的調整效果可望加速呈現，下半年回補庫存的需求逐步發酵，特力貿易將因應市場快速改變及需求，持續強化自行開發設計能力及提升產品功能之差異化，致力於為客戶提供更高附加價值服務，提升產品開發能力及採購和供應鏈管理服務。

在零售事業體方面，特力表示，儘管目前升息與打房政策或對房地產及周邊產業造成壓力，但台灣老屋占比高，形成龐大的修繕需求，為了搶攻修繕市場，特力屋社區店提供一條龍模式之產品銷售及服務以滿足消費者之需求，隨著社區店快速展店，鄰里滲透率快速提升，服務性商品之銷售額逐年成長，可望逐步為營收注入成長動能。