好市多熟食深受會員青睞，一名男子表示，好市多整隻烤雞只賣189元，但傳統市場光是半隻就要200多元，經查後發現好市多烤雞是國產新鮮雞肉，這讓他更想不透為何會賣得這麼便宜，上網發文問原因，知情人說好市多主要收益來自會員的會費，部分商品貼近利潤售出，可吸引消費者入場消費。

原PO昨（8）日於PTT八卦版指出，好市多烤雞整隻只賣189元，雖味道普通，但論價格和品質都是可接受的範圍，本以為是用國外的雞價格會壓得這麼低，上官網查發現是台灣國產新鮮雞肉。

原PO感到不可思議，就算以量制價也無法便宜到這種程度，因在傳統市場烤雞半隻就要200多元，讓他直呼「好市多也太佛了吧！烤雞怎麼有辦法這麼便宜？」

知情網友表示，好市多主要收益是收取民眾的會員費，「好市多主要收益是會員費」、「會員費可以攤」、「好市多是賺會員制，商品主打就是賣便宜」、「好市多在烤雞這邊少賺一點，甚至虧一點賣你，讓你進場就有機會買其他貴的東西」、「帶路貨，你不會只買烤雞」、「略施小惠啊！你會花更多錢在其他商品上，老梗講過了」。