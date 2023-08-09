明星游擊手史多瑞（Trevor Story）正式回到紅襪，為了在40人名單中騰出1個位置，本季打擊表現欠佳的台灣好手張育成遭割愛，被球團放進指定讓渡名單。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，以張育成優秀的守備能力，將會引起其他球隊的興趣。

賀南德茲（Kike Hernandez）的守備能力不足以扛起先發游擊手的職位，在長期未能有固定人選的情況下，手傷復出的張育成接下重擔，以滴水不漏的守備功夫，加上打出6轟展現一定的長程炮火，取得了總教練柯拉（Alex Cora）的信任，不過打擊穩定性仍是張育成的死穴，開季打擊率從未突破2成，被三振率高達30.4%，讓紅襪決定留下同樣是中線好手、前役的止敗英雄瑞耶斯（Pablo Reyes）。

美媒《MassLive》報導，柯拉表示瑞耶斯前場比賽繳出猛打賞和再見滿貫炮，與張育成遭指定轉讓沒有關係，這是球團早已做好的決定，「這就是目前的狀況（40人名單滿員），我們得要有所行動，有了烏力亞斯（Luis Urias）和瑞耶斯後，我們感到很舒適，這也是我們必須採取的作為。」

對張育成的防守豎起大拇指，柯拉也談到在進攻端方面，張育成還有一段路要走，「對球種的辨識和揮棒時機，仍需要繼續努力，他秀出了完美的擊球力道，在得點圈方面能做出貢獻等等，但整體來說還有進步空間。」柯拉也相信，被放進讓渡名單的張育成將會引起其他球隊的興趣，「他在這裡的時間不多，但防守端的潛力確實達成我們的期望，現在有了史多瑞，希望我們能調整並放慢節奏。張育成是很棒的防守球員，球隊很喜歡他，我們再看事情如何發展。」