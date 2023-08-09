41歲呂姓男子前年未注意飼養犬隻需繫繩索或採取防護措施，致其店內飼養犬隻衝出店外咬傷莊姓機車騎士，莊提告後，刑事部分呂遭判拘役35天，緩刑2年確定，民事求償部分，台北地方法院判決呂須賠償1萬8600元確定。

經營台北市一家商店的41歲呂姓男子，其在該店飼養犬隻1隻，2021年3月22日上午11點，莊騎乘大型重型機車欲停車在呂的店面前，呂因不願讓其停車，於是開門走出店面欲與莊理論，呂未注意飼養犬隻需繫繩索或採取防護措施，致其所飼養之犬隻因而於雙方爭執過程中衝出店外撲咬莊，致莊受犬咬傷而受有左前臂撕裂性傷口、下腹部撕裂性傷口等傷害。

刑事部分，台北地方法院考量呂男坦承犯行，知所悔悟，復已支付3萬5000元給被害人作為本案損害賠償之一部，經對方表示同意給予呂男緩刑之宣告，依犯過失傷害罪判處拘役35天，可易科罰金，緩刑2年確定。

莊也提起民事求償，主張呂男未注意其所飼養之犬隻衝出店外撲咬，致其因此受有左前臂撕裂性傷口、下腹部撕裂性傷口等傷害，並支出醫藥費用，並影響其工作效率及心理狀態，受有精神上之痛苦，故請求精神慰撫金，共計10萬元。

台北地院認定，莊受傷害因此支出醫療費用3600元，且考量其傷勢輕重及後續影響、精神上痛苦程度等一切情狀，判決認呂須賠償精神慰撫金5萬元加計醫療費用後，扣除呂之前已賠償3萬5000元，判決呂須賠償1萬8600元。