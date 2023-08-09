晶睿通訊7月合併營收為10.2億元，月增24.87%，年增20.5%，為今年單月新高，亦是歷年同月新高，累計前7月合併營業收入為60.11億元，年成長24%。

晶睿通訊近期與日本頂尖物流中心攜手合作，提供360度攝影機和影像管理軟體，全面升級監控系統，確保倉庫無死角監控。

晶睿通訊上半年合併營收為49.86億元，年增25.15%，營業毛利為11.2億元，年增4.26%，合併毛利率為22.46%，年減4.5個百分點，營業淨利為1.82億元，年減30.27%，營業淨利率為3.65%，年減2.91個百分點，在業外挹注下，稅後盈餘為2.59億元，年增9.39%，每股盈餘為3元。

晶睿通訊表示，目前著重於AI解決方案的研發與推廣，持續提供更智能、更可靠的解決方案，同時積極加強供應鏈管理和提升智能製造的能力，預期整體安防市場仍有機會由智慧影像分析及雲端監控服務帶動成長。