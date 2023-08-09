YouTuber「蒟蒻講幹話」日前傳出死訊，但他後來突然更新影片，說明自己是怎從醫院離開，不過人始終未露面，生死成謎，讓外界相當好奇真實狀況，未料，他昨(8日)上傳新片進一步闢謠，強調處於「有在呼吸的狀態」，更對外界所有質疑作出解答。

YouTuber「蒟蒻講幹話」先傳爆出死訊後，突然在上個月底更新影片，說明自己怎麼從醫院離開，不過畫面只聞其聲不見其人，生死仍陷入謎團，沒想到昨(8日) 再度上傳新片，但跟先前一樣依舊沒有露臉，他一開始就先透露自己的狀況，「目前我暫時是健康的，也就是說我現在還是處於有呼吸的狀態」，接著解釋會停更原因有很多，有20％是YouTube奇怪規定，不過最關鍵的就是「我累了」。

蒟蒻講幹話

「蒟蒻講幹話」表示沒有專業團隊，因此構想主題、拍片、剪輯到後製都是自己一手包辦，更透露壓力大到常睡到一半驚醒甚至失眠，由於心力都投注在上面，導致放假沒時間陪妻小，雖然老婆能夠體諒工作內容，不過他表示日子久了，自己的內心仍會疲累，在跟老婆討論是否停止拍片後，達成協議就做到此為止，但突然停更又覺得不太負責任，便把頻道定位在「拍廢片為主」，接著強調未來更新影片不會像過一樣頻繁，也會慢慢淡出YouTube圈。

「蒟蒻講幹話」道出背後原因後，網友也紛紛留言打氣：「謝謝蒟蒻大大這幾年的陪伴」、「幸好蒟蒻沒事讓我終於放下一顆心」、「一直以來真的辛苦你啦，但無論如何你做什麼決定也好都會支持你的」。