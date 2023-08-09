台北國際成人展6日圓滿落幕，活動集結三上悠亞、河北彩花、新有菜等47位女優，YouTuber蔡阿嘎也帶著老婆二伯一起逛展，他不只和AV女優近距離互動，甚至彎腰吃AV女優用胸部夾的巧克力棒，親密畫面直逼18禁，還被上馬賽克，蔡阿嘎此舉也遭批不尊重老婆，對此，他也親上火線回應了。

蔡阿嘎在成人展上和AV女優河北彩花、Miru近距離互動，牽手、比愛心合照樣樣來，甚至彎腰吃AV女優用胸部夾的巧克力棒，蔡阿嘎吃完大讚：「超好吃，超棒！」女優後來還「騎」在蔡阿嘎身上，親密畫面直逼18禁，還被上馬賽克，蔡阿嘎還在影片直呼：「YouTuber生涯最開心的父親節！」

AV女優用胸部夾住巧克力棒，蔡阿嘎靠過去吸食。（圖／ 蔡阿嘎Youtube）

但網友看了紛紛替二伯抱不平，認為他不尊重老婆，對此，蔡阿嘎也緊急留言：「先澄清！二伯完全同意這次企劃，全程在場也看得很開心喔！哈哈哈」，網友也紛紛虧：「二伯開心地回家準備算盤等著某人跪」、「嘎哥此生最真誠的笑容」、「阿嘎從頭到尾眼睛炯炯有神發亮」。