中福指出，福興股權交易案影響股東權益甚鉅，今年股東常會後112年6月30日即已向中整公司、黃立中、林俊廷、黃清晏、胡立三、金志雄、胡冠屹、郭為中、廖桂珍、許美瑩等人請求連帶返還福興公司股份、請求連帶損害賠償；又為避免有心人士操作損及股東權益，故併向商業法院聲請禁止福興股份再行買賣、移轉、設定質權及其他一切處分行為，蒙商業法院調查後，裁定准許所請，並由士林地院出具執行命令，股東權益有望獲保。今後中福公司將繼續進行司法行動，積極追回福興股權，還利於全體股東。

中福昨日公布的重訊內容，針對福興股權交易案過程充滿諸多矛盾與不合常理之處，商業法院之假處分裁定也引用金管會對此交易的裁處書，就違反利益迴避之處載明「….二、中福公司109年12月11日董事會決議出售福興公司股權予中整公司，核屬對當日與會之三席法人董事中整公司之法人代表人…有自身利害關係之重要內容，三席法人董事中整公司之法人代表人亦未利益迴避…」等語；另假處分裁定並引用檢查人報告書，指陳合理懷疑109年12月11日董事會並未有本項交易之議案，以及合理懷疑鑑價報告書是否在109年12月11日董事會已完成之疑點。