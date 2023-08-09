高雄68歲薛姓男子因多日未回家，遭到兒子通報失蹤人口，不料7日警方在巡邏時看見薛男，上前確認身分後，確定就是被兒子報失蹤的薛男，薛男對於自己被報失蹤感到非常訝異，驚訝的說「我都有回去吃飯啊」，不過這時員警聞到薛男嘴裡傳來陣陣酒氣，經酒測酒測值為0.34，薛男必須依公共危險罪送辦，讓薛男即使在父親節前夕尋回，仍無法與兒子共度佳節。

薛男家住燕巢，但已多日沒有回家，遭到兒子通報失蹤人口，沒想到薛男出現在鳳山停等紅燈時，被眼尖的員警發現，於是上前確認薛男資料，薛男聽到自己遭報失蹤人口感到相當訝異，詢問警方是誰通報的？警方異口同聲的回答「你兒子阿」。

在薛男感到錯愕之時，警方聞到薛男所散發出來的酒味，並詢問薛男剛剛是否有吃東西？薛男表示剛剛與朋友聚餐有小酌幾杯，經酒測，薛男的酒測值為0.34。警方只好先將薛男帶回所裡註銷失蹤人口通報，再將他依公共危險罪送辦。

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