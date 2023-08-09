周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.08點或0.23%，為458.6點。最近達到多年新高的義大利股市，周二下跌2.1%。

義大利的聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、BPM銀行(Banco BPM)和裕信銀行(UniCredit)皆下跌在5%至9.1%之間。義國副總理Matteo Salvini說，將對銀行的額外暴利，課徵40%的稅，並將所得用於支援家庭首購族的抵押貸款。

歐洲的銀行股也跌3.5%。此前美國穆迪下調數家美國中小型銀行的信評，並說可能會進一步下調美國大型銀行的評級，都廣泛傷及了歐洲銀行同業。

與中國關連較多的礦業股下跌1.8%。周二公布的數據顯示，中國七月進出口金額雙位數的跌幅超過預期，威脅到經濟成長前景。

貝萊德(BlackRock)策略師Laura Cooper說，義大利課徵銀行暴利稅和中國貿易數據不佳這兩件事情，都讓整個市場出現避險情緒。

丹麥重量級製藥廠諾和諾德大漲17.3%，股價創歷史新高，市值並衝高到3000億美元；此前該公司說，一項大型研究顯示，治療肥胖症的Wegovy藥也有明顯的心血管益處。

德國股市下跌1.1%；稍早公布的資料顯示，七月通膨放緩至6.5%，符合經濟學家預期。