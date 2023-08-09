●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加406.7萬桶，汽油庫存減少41.3萬桶，餾分油庫存減少209.3萬桶。

●美國能源情報署（EIA）發布月報，將今年美國原油產量預測從由每日1260萬桶調升至1280萬桶，並將明年產量預測上修至每日1310萬桶。去年美國每日平均產量為1190萬桶。此外，EIA將2023年美國國內生產毛額（GDP）成長預測從1.5%上修至1.9%。

●根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告，由於美國人借款創下新高，第二季信用卡逾放比升至11年高點，成為美國銀行業的另一個隱憂。該報告指出，截至第二季底，美國民眾未償還信用卡餘額首度突破1兆元，達到1.03兆美元。信用卡逾放比升至11年高點，但近兩季的上升速度有放緩跡象。截至6月底止，美國家庭總債務僅微增0.1%，至17.06兆美元，但仍創下歷史新高。

●周二美元走高，美元指數一度勁揚0.73%，報102.8。中國貿易數據意外疲弱，以及穆迪調降美國地區銀行信用評級使避險需求升高，為美元帶來提振。人民幣兌美元貶至5周新低，報7.2514元。受美元走強打擊，紐約9月期金收跌0.51%，報每盎司1930.8美元。

●周二紐約期油收漲98美分或1.2%，報每桶82.92美元，盤中最低跌至79.90美元。倫敦布蘭特期油收漲83美分或0.97%，為每桶86.17美元，盤中一度跌至83.32美元。最大原油消費國中國的貿易數據令人失望，給原油價格帶來壓力，但美國政府機關給出更為樂觀的經濟預測帶動油價反彈。