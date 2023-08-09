2023德國慕尼黑世界聽障保齡球錦標賽，中華代表隊首金在8日父親節出現，由張堯茜、王玉琴及林雅琴搭擋的三人賽，在4強挑戰賽及金牌戰連克兩組韓國隊伍，也延續中華隊參加歷屆賽事都能奪取金牌的傲人紀錄。

張堯茜、王玉琴及林雅琴3位女將國際賽經驗豐富，在三人賽表現相當穩健，從開賽就穩定居所有參賽組合前4名，打完預賽6局後以3326分排名第2種子進入4強挑戰賽。

4強挑戰賽張堯茜、王玉琴及林雅琴延續穩定表現，先以576比510淘汰韓國組合；晉級金牌戰後面對預賽第1種子，同樣來自韓國的好手，張堯茜、王玉琴與林雅琴手感爆發，頻頻打出全倒串聯分數，即使韓國隊努力追趕也無力回天，最終中華隊以633比547勝出，笑納中華代表隊在本屆賽會的首面金牌，目前累計1金2銀3銅。

接下來中華隊還會繼續在男、女團體賽及盟主賽力爭上游，預期將再有獎牌進帳。