國民黨台南市3名立委參選人聯合競選，繼日前推出的「正義成真」選舉看板成功引發話題後，3人首度合體國民黨總統參選人侯友宜推出的交通廣告「正義成真」公車，也從今天起兵分10路正式出發上路，預定明年1月13日選舉投票前，穿梭台南市溪南地區的重要道路，喚起鄉親一起找回府城的「正義」。

國民黨台南市第3選區立委參選人姚正玉、第5選區參選人王家貞、第6選區參選人陳以信等3人，分別面對尋求連任的民進黨立委參選人陳亭妃、林俊憲、王定宇，儘管起步較晚，但仍力拚逆轉勝，希望替國民黨在民進黨總統參選人賴清德的本命區，搶攻灘頭堡。

今天出發上路的「正義成真」公車，延續日前台南火車站前圓環的「正義成真」大型選舉看板風格，3人合體侯友宜，斗大的主標題「正義成真」，搭配副標「揭發88槍真相，打破光電爐渣黑金，全台明年1月13日上映」，畫面是4人照片並列扮演正義勇士的特寫照，彷彿電影海報，穿梭街道十分吸睛。

陳以信表示，3人誓言要揭發88槍真相、打破光電爐碴黑金結構，還給台南乾淨的政治環境。

王家貞也說，邀請台灣、台南鄉親，明年1月13日大家攜手同行下架民進黨，讓我們共同「正義成真」。

姚正玉強調，明年1月13日總統及立委選舉是一場正義對抗邪惡的選戰，希望大家一起努力，打倒民進黨貪腐的邪惡政權，讓「正義成真」。