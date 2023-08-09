●亞馬遜周二跌1.60%，蘋果漲0.53%。路透社援引消息人士報導，在軟銀旗下安謀（ARM）IPO上市前，亞馬遜有意跟進其他科技公司成為安謀的「錨定投資人」（Anchor Investor），雙方已經展開協商。據悉安謀將於本月晚時候向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，預計9月初在那斯特市場IPO，籌資80億～100億美元。日媒則報導，除了英特爾和輝達（Nvidia）之外，蘋果和三星電子也將入股成為「錨定投資人」。

●禮來（Eli Lilly）上季業績意外強勁，股價大漲14.87%，收在521.60美元，創下歷史新高。

●Dish Network漲9.6%，收在8.37美元。該付費電視公司公布與衛星通訊服務商EchoStar合併的計畫。EchoStar漲1%。

●被視為美國經濟風向球的聯合包裹（United Parcel Service）下修全年營收預測，股價下跌0.9%。

●美國電動車製造商Rivian盤後漲逾2%，該公司第二季營收大幅成長2.7倍，為11.2億美元。淨損12億美元，較去年同期的虧損17.1億元大幅縮減。經調整後每股虧損1.08美元，少於市場預期的每股虧損1.41美元。

●Lucid大漲12.17%，收在7.19美元。該豪華電動車製造商第二季交車成績不及市場預期且營收表現欠佳，但仍維持全年生產目標不變，並表示手中握有足夠現金可從明年起開始生產備受期待的休旅車直至2025年。