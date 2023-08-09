演藝圈模範夫妻檔修杰楷與賈靜雯結婚將近8年，至今兩人感情依舊甜蜜，家庭生活相當美滿。昨（8）日適逢父親節，賈靜雯也曬出愛女與丈夫的同框照，直指修杰楷「雖然他比較不幽默」但相當有責任感，而照片中修杰楷的表情也成為亮點，笑翻不少網友。

賈靜雯於8日發文表示，即便父親已經離開28年，現在回想起來只記得他種種的好，不僅幽默風趣還燒了一手好菜，更是所有孩子眼中的孩子王，她笑稱「都說女人尋找另一半一定會受原生家庭的影響，我就是」，也坦言遇上修杰楷後，她感受到了熟悉感，但賈靜雯也吐槽修杰楷，「雖然比較不幽默」，不過對於責任心與陪伴孩子的用心非常加分，尤其經常一手包辦的家常菜餚，有這樣的家人是全家的福氣。賈靜雯也坦言，近幾年她的事業發展受到大家的肯定，是因為有神隊友修杰楷在安排家中的大小事，她才能安心地去做自己愛的演藝工作。

最後她也寫下對於修杰楷的感謝，「這樣的神隊友，謝謝你，有你真的挺好的，父親節快樂」，曬出兩個愛女親吻修杰楷，但他卻面露無奈表情，還微翻白眼的的照片。貼文一出，引來好友方志友留言：「比較不幽默的部分」，還放上3個笑翻的表情符號，賈靜雯也隨即回應：「很真實」，林映唯也表示：「比較不幽默」，賈靜雯再回：「是不是，妳懂」，笑翻不少粉絲。