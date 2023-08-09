烏克蘭展開各方高度期待的反攻已好幾星期，如今美國和西方官員正逐漸認清現實。

在美國和西方提供基輔大批武器和軍備後，4位聽取俄烏戰情最新情報的美國和西方高官說，烏克蘭展開各方高度期待的反攻已好幾星期，但西方官員卻形容，對烏軍收復重要失土的能力有日益「發人深省」的評估。

據CNN新聞網8日報導，伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）最近在歐洲和訓練烏克蘭武裝部隊的美國指揮官會面後說，他們所聽取的簡報發人深省，也讓他們了解到烏軍所面臨的挑戰。

而烏克蘭部隊所面對的主要挑戰，就是始終難以突破俄羅斯在烏東和烏南所設下的層層防線。俄軍在這些地區布下數以萬計地雷，還有廣大的戰壕網。而烏軍在那些地區死傷慘重，以致指揮官暫停重新集結部隊，以減少傷亡。

此外，一位西方外交高官說，俄軍有好幾道防線，但烏克蘭部隊尚未真正突破第一道防線。由於戰況是如此嚴峻，要是近7、8周他們無法有更多突破，就算接下來幾星期他們繼續戰鬥，那隨著更多部隊折損，那突然可能有突破的可能性會有多高？

還有一位美國高官說，雖然華府認清了烏軍所面臨的困難，但對恢復進展仍抱有希望。這位官員說，「包括烏克蘭人在內，我們都承認，這會比任何人都想要得更困難，也更緩慢，但我們仍然認為，他們有時間和空間去取得進展。」

另一方面，有多名官員說，隨著秋季逼近，天氣和作戰條件料將惡化，讓烏克蘭部隊推進的機會有限。西方官員並說，有時烏克蘭部隊只接受短短8周西方坦克和其他新武器系統訓練，就得上戰場，而反攻進展緩慢，正暴露出讓他們蛻變為聯合機械化戰鬥部隊的困難。

一位美國軍方高官說，地面反攻缺乏進展是烏軍較頻繁攻擊俄羅斯境內的原因之一，好設法暴露俄方的脆弱。