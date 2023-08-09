近年台北市飯店危老重建正夯，累計至今已超過20件、面積更超過上萬坪，其中又以「台北國賓大飯店Ambassador Hotel Taipei」改建案因基地面積、立地條件、歷史脈絡以及攜手日本頂級經營團隊，未來價值與發展最受市場矚目。

連鎖飯店業者國賓（2704）近來積極活化旗下資產，觀察台北市建管處資料，「台北國賓大飯店改建案」已於今年3月底順利取得建造執照，原址改建為2棟住宅與1棟飯店，設計地上23層、地下6層鋼骨建築，國賓飯店日前也於法說會透露，將攜手日本頂級豪華酒店「東京皇宮酒店Palace Hotel Tokyo」，跨國共創全新共同品牌「國賓皇宮酒店」，預計在2028年正式開幕，未來規劃1棟擁有 106 間大面積客房及多間米其林餐廳的世界級頂尖飯店，以及2棟5星級飯店式管理的超高精品飯店宅。七月實價登錄已達10戶，八月目前實價登錄1戶，共累計11戶，持續銷售中，顯見高端客戶的認同和買單。

據了解，「東京皇宮酒店」連年榮獲全球著名《富比世旅遊指南》5星評價，平均每晚住房價格要價約台幣3萬元，且一房難求，而「台北國賓大飯店」為中山北路最具國際化的5星級飯店，兩家飯店都座落於首都最高層次的人文綠景「東京皇居」與「中山北路百年林蔭官道」，訴求對細節的追求與服務的堅持，市場認為將成為史無前例的頂級酒店，並引領中山北路進入下一個新時代。

「台北國賓大飯店」為中山北路最具國際化的5星級飯店，座落於首都最高層次的人文綠景「東京皇居」與「中山北路百年林蔭官道」。圖為中山北路樹海 (圖/葉思含攝)

攤開「台北國賓大飯店」發展歷史來看，於1964年開幕，成為全台第一家5星級飯店，以「賓至如歸」的服務宗旨取名「國賓」，經營一甲子以來，向來是政商雲集的國際交誼廳，接待過許多國家元首及國際政要，包括美國前總統雷根夫婦、日本前首相安倍晉三都曾下榻於此，在關鍵年代扮演搭建國際政經的橋梁。

而「台北國賓大飯店」基地位中山北路，見證時代的更迭，是各國使節來訪必經的「外交大道」，60年代台灣光復後，總督府變總統府。蔣中正官邸在士林中山北路是每天上下班的必經之路，故有「官道」之美名。

70年代因日本商社大量派員來到台灣拓展業務，促進了中山區大量日本料理及娛樂產業的興起，為適應都市發展，中山區幾乎全部劃設為商業區，也逐步發展為民眾現在熟悉的面貌。據統計，目前中山北路共有達6000家公司行號，中山北路二段即有3300家知名企業，包括台泥、嘉新水泥、中橡、富邦銀、陽信銀、上海商銀等，顯見其舉足輕重之地位。

「台北國賓大飯店改建案」位於中山北路二段最精華地段，鄰近雙連、中山站雙捷運站，近取新光三越、誠品百貨、馬偕醫院生活機能，周邊有多間米其林餐廳，形成極具特色的巷弄文化，也是許多日本人來台北指定居住的生活聚落，地段亦深受在地企業主認同，由於該區域已無大型素地，「台北國賓大飯店改建案」為罕見1453坪大型基地、三面臨路，堪稱中山區百年一遇、規模最大的基地開發。

觀察台北市稀有的林蔭大道規劃，相較仁愛路與敦化南路已成知名豪宅聚落，中山北路作為台北市少數的林蔭主幹道，因發展起源早、基地規模受限，過去30年來從未有具真正豪宅規格的指標案，而此次「台北國賓大飯店改建案」基地面積達1453 坪、面寬達76米，為中山北路極其罕見的完整大基地開發，將引進日本最頂級的日系高端奢華酒店，成為台北市核心區唯一真正的5星級飯店住宅，未來規劃飯店宅之稀有性，將領軍中山北路高端住宅，帶動市場發展。

中山北路作為台北市少數的林蔭主幹道，過去30年來從未有具真正豪宅規格的指標案，而此次「台北國賓大飯店改建案」，成為台北市核心區唯一真正的5星級飯店住宅。(圖/葉思含攝)

「台北國賓大飯店改建案」產品規劃95、103、107、125坪，成為台北市少數享5星級飯店服務的「真」百坪飯店宅，符合在地企業主對精品住宅規格的大器訴求，價格跳脫一般不動產市場，專家認為待完工後將成為中山北路與中山區地標，可望改寫台北市十大名宅排行榜。