33歲的葉姓男子日前透過友人找到一份「取領貨款」的工作，不料真實身分卻是詐騙集團的車手，7日葉男持多張提款卡領款時，被員警發現，警方上前詢問後葉男相當緊張，馬上打給隊友求助「警察要帶我回去做筆錄，我第1次遇到這種情形，我害怕啊」，沒想到隊友卻冷回「我沒空啦，你等律師到」，讓葉男當場傻眼在原地。經訊問後葉男才得知自己為車手，被警方依詐欺罪送辦。

葉男日前透過友人找到一份工作，對方聲稱工作內容是「單純的領取大陸直播貨款」，沒想到就這樣加入詐騙集團行列，7日葉男在ATM前持多張提款卡進行提款時，遭到員警上前盤查。

這時葉男嚇到打給友人求助，表示「哩郎咧？我第1次遇到這種情形，我害怕啊」，沒想到隊友不僅不管葉男死活，還氣急敗壞地表示「我在忙啦，你等律師到啦」，獨留葉男一個人面對恐懼。

警方將葉男帶回偵訊後，葉男才知道自己已淪為詐騙集團的車手，對於隊友的冷漠也感到相當絕望，但即使葉男隊一切不知情，警方仍依詐欺罪將他送辦。