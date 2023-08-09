據指出，聚恆去年底在苗栗縣公館鄉五谷村五谷一路租下一處荒廢農地，興建電能儲存場，月前儲存場完工，村民得知用途後群情譁然，公館鄉前鄉代周逢甲與多名村民8月3日前往現場抗議，擔心儲存場有公安問題，公司指派林姓維運經理出面說明，村民們要求業者要舉辦正式說明會，一解民眾安全疑慮。

聚恆表示，公司林姓經理8月2日接獲民眾通報，立即與鄉代周逢甲與其女兒聯繫，並約隔日到場說明。8/3日聚恆林經理到場與鄉代周逢甲說明，承諾將除草、改善周遭淹水狀況(土地公廟與開心農場)、換土地公廟燈泡、蒲團換新等等優化環境，並預定8/26舉辦說明會向里民說明並與土地公廟簽訂和解書，當日達成共識和平收場。

聚恆強調公司並未有暗箱作業等安全隱患。新岡段儲能案位於苗栗縣公館鄉五谷村五谷一路，該案場於2022/12掛表，2023/1試運轉，而2023/5公布儲能自治條例(說明會辦完才能發放公共設施容許)，因此聚恆不存在任何違規事項。至於黑色帆布是為後期為美化準備，並非刻意遮掩儲能案場，之後也會貼上聚恆聯絡窗口的告示牌。

至於民眾所擔心儲能電廠具有爆炸風險疑慮，聚恆分析，爆炸風險疑慮較高者，通常為採用密度高的三元鋰電池儲能電廠，而新岡段案場則採用密度相對低、安全係數較高的磷酸鋰鐵電池，可請里民放心。