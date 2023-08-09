2022九合一選舉後，各縣市新政府已執政超過半年，最新民調顯示，新竹市長高虹安推出的各項政策滿意度均超過6成，尤其新竹市府擴大長輩敬老卡與身障者愛心卡的服務範圍，讓高達79.7％的新竹市民感到相當滿意。

《ETtoday民調雲》今（9）日公布最新民調結果，高虹安推出五大政策，每一項的市民滿意度均破6成，最低的是解決交通壅塞問題，有61.5％（16.7％非常滿意、44.8％還算滿意）的民眾滿意。

其餘滿意度由低至高，分別為邀請大聯盟場務專家改善新竹棒球場，有61.9％（26％非常滿意、35.9％還算滿意）民眾支持；落實居住正義，青年租屋補貼再加碼6000元，有65.7％（22.7％非常滿意、43％還算滿意）的民眾力挺；推動桃竹竹苗月票，造福通勤族，有66.2％（20.8％非常滿意、45.4％還算滿意）的民眾有感。

最讓新竹市民滿意的政策則是，新竹市府擴大長輩敬老卡與身障者愛心卡的服務範圍，如國民運動中心及游泳池、公車客運、敬老愛心計程車與台鐵等，有79.7％（33.6％非常滿意、46.1％還算滿意）的民眾大讚此政策。

此民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查結果百分比採四捨五入取至小數點第一位。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年6月底人口統計資料與新竹市政府民政處111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。