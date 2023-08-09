Luka Doncic dropped a triple-double in Slovenia’s win today 🔥



🔹34 points

🔹14 assists

🔹13 rebounds



He’ll face USA on Saturday 👀



(via @IQfor3)pic.twitter.com/XL7dRiy3NU — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 8, 2023

前場熱身賽膝蓋撞傷提前退場，斯洛維尼亞王牌東契奇（Luka Doncic）9日持續出戰世界盃熱身賽，以全場拿下34分大三元的強勢表現，宣告身體狀況無恙，斯洛維尼亞最終頂住壓力，以104比100險勝蒙特內哥羅，終止熱身賽2連敗。

金塊前鋒錢查爾（Vlatko Cancar）前役因為灌籃後單腳落地，造成左膝前十字韌帶撕裂，提前告別本屆世界盃，使得斯洛維尼亞國家隊目前名單上，僅剩東契奇在NBA效力，對於力求突破賽會最佳名次（2014年第7名）的他們無疑是雪上加霜。

9日出戰由公牛禁區悍將武切維奇（Nikola Vucevic）領軍的蒙特內哥羅，斯洛維尼亞首節打出10分領先，頑強的蒙特內哥羅數度將比分追平並反超，東契奇則在上半場就拿下21分，雙方末節戰成97比97平手，東契奇在比賽剩下33秒時再次跳出砍進3分彈，斯洛維尼亞接下來4罰全進保住勝局。

東契奇出賽32分鐘，以21投11中轟進34分、13籃板和14助攻拿下大三元，不過武切維奇手感不佳，12投僅3中，抓下全場最多的14個籃板，斯洛維尼亞2連敗給希臘後拿下首勝，蒙特內哥羅上場比賽11分差不敵法國，也吞下熱身賽2連敗。