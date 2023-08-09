陸軍戰力最強大的陸航601旅日前爆發共諜案，案情有愈滾愈大。軍檢調單位拘捕一名空運營謝姓中校及陸軍核生化中心與清泉崗基地兩名兄弟檔軍官，勾結退伍軍官及及民間人士，接受大陸情報部門指示收集軍事機密。又循線查獲花防部少校作戰官也涉及洩漏作戰計畫等機密，該名少校經約談後遭逮捕，並遭到羈押。

據了解，軍檢調單位掌握，這個共諜網組織嚴密，擴及多個單位，除了遭羈押中的謝姓中校軍官及謝姓接頭民眾外仍有多人涉案，其中含陸軍化兵學校退役的少校教官，以及其在清泉崗基地擔任軍官的胞弟。

據了解，遭收押的花防部作戰官，疑似涉嫌竊取作戰守備機密，交付給剛從化學兵學校核生化訓練中心退役的少校，經搜索約談後，因犯罪證據明確遭到逮捕。

國防部上午表示，國軍配合司法機關偵辦「謝姓中校涉嫌共諜案」，擴大清查後發現何姓少校疑有涉案。目前全案已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱及有效損害管控原則，針對涉嫌對象全面調查，確維國軍整體安全與人員純淨。