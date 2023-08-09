高雄22歲女大生1個半月前騎車摔車，導致肩關節有2處破損。（高市活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄22歲女大生1個半月前騎車摔車，沒想到過了許久肩膀依然疼痛，到其他間醫院照X光都沒發現異常，但肩膀仍疼痛難耐，直到前往活力得中山脊椎外科醫院，醫師陳俞志利用核磁共振檢查發現，女大生的肩關節竟有2處破損，因此安排微創肩關節鏡手術，讓女大生擺脫肩痛又不影響美觀。

陳俞志指出，女大生肩關節受傷後雖持續接受其他診所的復健，卻無法止痛，甚至活動受限，右手無法往前抬起或往後反轉，嚴重時無法反手穿內衣，師長建議她尋求專門科別醫院求治。

陳俞志表示，初步診斷患者為典型肩關節軟組織傷害，再經核磁共振檢查確認，其肩盂唇上緣破裂併旋轉腱袖斷裂，分別在肩關節內、外各有1處破損，因此建議患者接受肩關節鏡手術修補肩關節2處破損。

陳俞志說明，傳統開放性手術須將肩關節切開，因手術需要，肌肉組織在撐開時傷害較大，不僅傷口長達5公分，手術時間也較長，對於傷口美觀有較大影響，並較易造成沾黏及術後疼痛。

陳俞志提醒，交通事故外傷或運動傷害者，雖經X光檢查正常，仍有無法抬手或疼痛持續1個月，應盡早尋求鑑別診斷，避免受傷組織纖維化，影響復原。