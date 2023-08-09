●Glenmede投資戰略和研究主管Jason Pride指出，穆迪的降評，以及向大型銀行發出未來可能採取的行動的通知，等於公開宣告該機構對銀行業體質及其如何影響整體經濟感到擔憂。我認為這對整體經濟運作是一件大事，因為地區銀行提供的貸款是美國經濟主要的潤滑劑之一。如果潤滑劑減少了，引擎也無法運作。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，利率上升和地區銀行對商業地產的曝險使市場蒙上陰影。投資人正在利用其中一些新聞來削減那些已經漲多的部位，現在市場正處於投資人質疑股價是否已經超出基本面的時期。

●評級機構穆迪表示，即使調降了一些中小型銀行信評，並警告基於獲利能力下滑等因素，可能調降數家主要銀行評級，但美國銀行業仍然強勁。其金融機構部門常務董事（Ana Arsov）表示：「我們現在做的就是發現一些不利因素，並不是在說美國銀行系統已經崩敗」。