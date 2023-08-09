台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞表示，南美洲的「南方共同市場」與歐洲聯盟（EU）應擱置自由貿易協定談判，因為歐盟當前提出的生態環境要求「令人無法接受」。

巴拉圭是台灣13個邦交國中，唯一的南美洲國家。

路透社報導，即將於下週走馬上任的潘尼亞（Santiago Pena），向來承諾支持台灣，如今立場更加堅定。他的政府希望有更多來自台灣投資之際，他說：「這些關係不僅是友誼，也是一種信念，亦即巴拉圭在邁向工業化經濟的道路上，台灣所發展的模式可以成為很好的經驗。」

不過，針對南方共同市場（Mercosur）與歐盟的自由貿易協定談判，潘尼亞認為，歐盟的提議將阻礙主要大豆出口國巴拉圭的經濟發展。南方共同市場成員國包括巴拉圭、巴西、阿根廷和烏拉圭。

這是潘尼亞自4月贏得大選以來，對貿易談判問題所發表的最強烈言論，凸顯雙方緊張升溫。歐洲與南美洲國家聯盟正致力敲定一項協議，然而由於各界對巴西在氣候行動方面的承諾仍有些懷疑，相關談判遲遲沒有進展。

南方共同市場諸國境內有著大片亞馬遜雨林（Amazon）、查科森林（Chaco forest）和重要濕地，並且是大豆、玉米和牛肉主要出口國，他們對歐盟提出的環境要求日益不滿，認為這些要求等同於歐洲保護主義，恐傷及當地的生產。

44歲的潘尼亞在他位於亞松森（Asuncion）的住家罕見受訪表示：「歐盟的要求簡直令人無法接受。」

潘尼亞說：「歐盟必須釐清他們是否有意要推動這項自貿協定。如今，我懷疑他們是否真的有這方面的意願。」

在與歐盟談判代表會面前，南方共同市場官員正在擬定一項反提案，而雙方在今年稍後就這項貿易協定達成共識依然存在一線希望。

潘尼亞補充說：「就我們的觀點而言，應該結束談判然後單純決定：我們究竟想不想看見這個結果？」