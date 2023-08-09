富邦悍將及勇士啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹，以甜美長相和精湛舞技擁高人氣，同時，還是球員劉俊豪的頭號女神，讓她人氣居高不下，而慈妹日前參加球隊舉辦的「悍將中學」主題日，並穿上制服應援，沒想到她遭其他啦啦隊女孩故意拿電風扇吹百褶裙底，害她裙子被掀飛差點走光。

慈妹日前換上水藍色襯衫、百褶裙參加球隊舉辦的「悍將中學」主題日，她在舞台上敬業露出笑容熱舞應援，手舞足蹈的她搭配口號，把全場氣氛炒到最高點，不過有啦啦隊女孩調皮拿電風扇往慈妹的百褶裙吹，害她裙子被掀飛差點走光，飽受驚嚇的慈妹瞪大雙眼看著對方，還擺出防禦手勢，動作相當逗趣。

慈妹差點走光。（圖／Instagram）

25歲的慈妹因為身材嬌小，加上本名有「慈」，所以才叫慈妹，畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組的她，同時是少數街舞專長出身的啦啦隊成員，她自2017年加入「Fubon Angels」就以天使臉孔、魔鬼身材擁超人氣，跳起舞來專業又畫面養眼，還因此被封「小周子瑜」。