蔡政府去年舉辦「世界民主運動大會」，「第三勢力333政黨團結聯盟」、「共和黨」主席周克琦3天動員群眾，前往活動地點君悅飯店抗議，事後檢調查出，抗議活動資金來自莆田市台辦，周及莆仙同鄉會幹部潘進東涉嫌收受甫田市台辦，台辦要求周男等人利用抗議活動在九合一選舉期間，結合相同理念候選人，為「親中反美」理念造勢選舉任務，其中周、潘各收受台辦4萬5000元、17萬5000元，台北地檢署9日依《反滲透法》起訴周、潘及同鄉會幹造朱俊源3人，並沒收共22萬元的不法所得。

本案是繼士檢、新北檢後第3起《反滲透法》起訴案件，並為北檢首件依反滲透法起訴案件，也是第一件政黨主席因收受陸方資金動員造勢被訴的案件。

至於調查局懷疑，周克琦及其女友等人涉嫌利用陸方贊助資金，於去年9至10月間以發走路工、舉辦餐會等方式同黨市長及市議員候選人助選部分，北檢認為，周男等人當時有接受小額捐款，無法證明相關資金全部來自陸方，且他動員群眾前往抗議及競選餐費，每人僅200元或250元，尚難認定會有影響選民投票意向，因此這部分涉犯《反滲透法》、《選罷法》罪嫌不足，另不起訴處分。

起訴指出，莆田同鄉會常務理事潘進東原是大陸人，依親來台獲取台灣身分，經常往返兩岸，獲聘為莆田市陶瓷藝術館副館長，接受福建省莆田市台辦資助指導。

潘男受莆田市台辦、莆田市媽祖文化陶瓷藝術館指示來台，執行兩岸文化交流案，預算提報台辦交流科陳科長審核，由台辦薛姓副主任同意執行。

周克琦於去年10月20日聯絡莆田同鄉會理事朱俊源、潘進東2人，提供該黨台北市長參選人的相關抗議及選舉造勢活動，以及「世界民主運動大會」的資料，要求2人動員群眾前往活動地點君悅飯店抗議，並藉此為該黨台北市長參選人造勢。

周、潘討論去年10月25日至27日活動三天的抗議及造勢活動細節、費用，如何透過臉書直播及抖音及網路媒體宣傳，潘將活動通報台辦薛姓副主任後，潘在10月24日將4萬5000元交給周，即於25日至27日大會活動期間，安排該黨市長及市議員參選到場，以每人每天200元或250元代價動員30至65名群眾前往君悅飯店舉牌抗議。

事後周將3天活動的人數、照片及影片傳給朱、潘2人，由潘以微信給「江海寄余生」的陸方人士，收受對方支付的人民幣5萬元。