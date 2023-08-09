YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」擁有585萬訂閱，但日前卻被YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆有抄襲日本影片的嫌疑，對此，他也做出回應反駁，引發熱議；而近日老高在會員專屬頻道上傳影片，標題寫下「談談最近的那些事」，結果網友見了影片內容後直呼傻眼。

一名網友日前於Dcard論壇上發文表示，看見老高在會員頻道上傳的新影片標題下「最近的那件事」，誤以為老高要談談抄襲爭議的事件，也認為「老高也該跟大家好好表達自己的看法，先跟會員講講也OK！」怎料點進去一看，內容是講述日本7月時發生的一起斷頭案，讓他忍不住直呼「第一次真的感覺被標題封面噁到」。

網友發文談論老高上架會員新片。（圖／擷取自Dcard）

貼文一出，引起網友兩派議論，一方認同原PO的想法「我也是會員，標題我也被噁到了⋯」、「我朋友為此加了會員，我笑到現在」、「我也以為他要說的是…我自己是有被騙的感覺，更何況在這麼敏感的時候」，但也有人認為老高下標風格一直都是如此「他的標題一直都是這樣子，他也不是唯一一個這樣的」、「他的標題一直都是那樣的，是你太期待了」。

事實上，老高抄襲爭議爆發至今，老高曾在社群上發出兩則聲明強調，任何客觀事實都不是自己原創，至於著作權他則表示「只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，或者說才有效」，但以上聲明皆已遭到刪除。