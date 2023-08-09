知名直播主連千毅與寵物店業者鄭又仁2019年因購物糾紛掀起高雄「直播主之亂」，大鬧高雄治安，後依違反《組織犯罪防制條例》等罪判刑7年定讞，被判6月入監服刑。根據警方調查，全案幕後主使為天道盟太陽會北京的謝育全也被判刑3年10月定讞，並於昨（8）日父親節當天入獄服刑。入獄前，謝也在臉書發文向大眾道別，「好友們保重，餘言後敘、它日在聚！」

（圖／翻攝自謝育全臉書）

連千毅大哥謝育全於7月時慶祝51歲生日，可謂聲勢浩大。其道別貼文一經發佈，已湧入3千人點讚、2百多位稱兄道弟的好友集體喊話：「全哥刑安順風！父親節快樂」、「哥父親節快樂，珍重平安、刑安」、「全兄保重」。

連千毅入監後狀況十分正常，目前暫時住在新收舍房的4人房中，入監編號為「9425」。（圖 / 中時資料照）

回顧整起案件，連千毅於2019年7月間，以天道盟太陽會高雄分會之名義對外活動，其所經營的蘭庭精品公司多名男性員工隨之加入天道盟太陽會高雄分會，針對不利於連千毅或蘭庭精品的網友進行網路恫嚇。

後來，連千毅因此與家人經營寵物店的鄭又仁發生糾紛。雙方相互於2019年9月17日至19日間，由連千毅方對於其認為屬鄭又仁人馬之被害人砸車、砸店、打人，鄭又仁也在9月17日到連千毅的直播倉庫外叫囂恐嚇。

連千毅一審、二審對於剝奪他人行動自由罪判處有期徒刑5月，可易科罰金；針對主持高雄分會與恐嚇部分，依主持犯罪組織罪判處有期徒刑3年6月。至於非法持槍彈及恐嚇寵物店，則依非法持有可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪論處判處有期徒刑4年，併科罰金10萬元。另，其涉2強制罪、毀損罪各判處可易科罰金，拘役55天、4月及6月徒刑，最終判囚7年，另有得易科罰金部分判刑1年。謝育全經過二審上訴，則被判刑3年10個月。