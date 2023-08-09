裕隆上半年財報公布，上半年營業收入385.53億元，年增4.87%；營業毛利139.70億元，年增3.17%；營業利益46.60億元，年減13.29%；本期淨利44.64億元，歸屬於母公司業主淨利22.94億元，基本每股盈餘2.35元，相較去年同期的每股虧1.85元成功轉盈。

創辦人嚴慶齡1953年以父親嚴裕棠的「裕」，大隆鐵工廠的「隆」，創設了「裕隆機器製造有限公司」。1960年更名為「裕隆汽車製造有限公司」，使用第一代商標「圓舵盤」；1992年裕隆汽車發表企業識別，啟用「YL」二字合體商標，將英文名稱「Yue Loong」改為「Yulon」沿用至今。2023年，裕隆集團在70周年進化啟用全新集團企業識別，設計回歸裕隆汽車經典標誌的精神，帶入溫暖紅與動感金兩大主色，紅色象徵著嚴創辦人創辦裕隆的造車熱情與動力；金色則是象徵車燈亮起的光束放射，啟動未來的「移動之光」，為70年的裕隆打上金勾，畫龍點金。期許在繼往開來的70年之際，裕隆集團在嚴陳莉蓮執行長的帶領下，各事業體團結合作，創造移動生活新價值。

裕隆集團自1953年創立至今，一路參與見證台灣經濟的轉型與躍進，致力成為台灣移動創新的先行者。70年來，裕隆從傳統製造車廠，持續進化轉型成為智慧移動服務提供者，集團事業版圖涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體。迎向70周年，裕隆集團透過揭示全新啟動集團識別，凝聚集團各事業體持續創新前進，更進化開展「全域移動，未來啟動」的經營願景。

迎向未來，裕隆集團從車出發，持續朝向永續發展，從汽車供應鏈本業出發，結合融資、保險、周邊配備、保養維修、租賃、中古車交易再到道路救援，以「行的價值鏈」串起所有交通移動服務的需要，同時，整合集團土地資產，規畫具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，推動裕隆城成為智慧宜居城市，帶動產業聚落升級與轉型，實現未來智慧城市移動生活服務的全新願景。

此外，重視企業永續與環境共榮發展，裕隆集團也跨足能源轉型，投入綠能產業，積極佈建汽機車充電樁設備與太陽光電的融資營運，為未來城市的移動生活佈建完善而紮實的基礎，為臺灣移動價值鏈發展再創新局，連結人、車、生活的美好願景。