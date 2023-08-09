彰銀在美深耕逾30年，在美國紐約及加州洛杉磯2個最大城市設有分行。加州為美國高科技重鎮，也是海外華人最喜歡地區，不僅有許多成功的華裔企業家，台商也多落腳於此，彰銀在美西服務台商、深耕僑界已有33年，累積豐富的服務台商和僑界經驗。

彰銀洛杉磯分行新辦公室所在的城市國民大樓，位於交通便捷的洛杉磯精華地段South Flower街上。大樓獲美國綠建築協會國際綠建築認證第一品牌LEED白金級認證，符合彰銀推動永續治理、重視環境保護的經營理念。

近年美國政府大力鼓勵製造業回流、推動在美建立半導體產業鏈，提供優惠措施吸引許多台商到美國發展。彰銀深知台商需求，致力提供最好的金融服務，凌忠嫄此次率領團隊前往洛杉磯，也親自拜訪台商探察市場。

凌忠嫄表示，彰銀此次洛杉磯分行喬遷是新家新氣象、人旺財更旺，一定要做到、做好「台商到哪裡，服務到哪裡」，攜手客戶成為台商永續經營的最佳金融夥伴。