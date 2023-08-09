日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長可維持。而在通膨持續降溫，且升息已進入末升段，將有助長照REITs表現。

今年上半年房地產業持續復甦，一系列房地產相關數據表現均佳，顯示REITs行業擺脫2022年壓力、基本面有撐。今年以來至8/7，長照REITs指數與北美REITs指數分別上漲10.6%與1.3%，長照REITs再成REITs市場領頭羊！目前進入美股財報季，醫療保健REITs龍頭企業都展現了強勁的展望，甚至可見到企業再次提高財測，可關注相關REITs市場後續投資契機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，在美國快速升息週期下，穩健的資產負債表更顯重要。因此REITs投資市場持續關注利率上升所帶來的挑戰。現階段租戶需求繼續超出預期，尤其是工業、單戶租賃、數據中心、購物中心和多數醫療保健REITs，當前管理良好的REITs投資價值顯著。