喬山累計上半年合併營收156.7億元，年增逾11.19％，營業毛利率46.98％，優於去年同期的40.98％，稅後純損3.13億元，優於去年同期稅後純損3.28億元，每股淨損1.03元，優於去年同期每股純損1.08元。

喬山同時公告7月合併營收27.6億元，年增37.6％，累計今年前七月合併營收184億元，年增14.5％。

喬山表示，商用器材營收維持強勁動能，7月商用年增率高達47.2％；家用器材營收也有亮眼表現，繼6月開始轉為正成長後，7月年增率拉高到30％，顯現家用營收在通路端庫存逐步去化完成後、開始回到穩健成長的軌道。

喬山說，因全球運費回落及客戶組合等有利因素，第二季毛利率47.38％，高於上季46.49％，更高於去年同期40.14％。由於營收增長及毛利的拉升，驅動營業利益轉正，加上匯兌利益挹注，第二季稅後純益3.33億元，EPS1.1元。

喬山透露，第二季為健身器材產業最淡一季，喬山在本季順利繳出獲利的成績單，完全擺脫過去兩年疫情影響的低谷，迎向產業成長。

美國連鎖健身房Planet Fitness近日公布正向的財報訊息，第二季營收及獲利雙雙成長，估計2023年度將會新開160個健身房，加上例行性的汰舊換新，凸顯器材需求強勁。截至第二季止，Planet Fitness旗下健身房共有2,472間，會員人數也來到1,840萬的歷史新高。

歐洲最大連鎖健身房Basic-Fit，亦公布亮眼財報，上半年新增103間健身房，總數達1,303間，會員人數則由去年同期的292萬人，再增至361萬人，帶動營收突破5億歐元，年增41％。Basic-Fit對於未來展望樂觀，估計2023年要擴點200間，並達成會員380萬人的目標。

第二季為健身器材產業最淡一季，喬山順利在該季繳出獲利的成績單，完全擺脫過去兩年疫情的影響，迎向產業成長。現今全球運動人口不斷增加推升需求，喬山持續投入研發資源開發新產品，並擴增新通路；除既有客戶成長動能強勁，新客戶亦不斷地加入，營收成長前景樂觀。由於下半年開始進入產業旺季，喬山預估單季營收及獲利，可望逐季攀高，今年營運表現可期。

岱宇8日公布自結7月合併營收5.15億元，年增14.87％，主要在於逐步進入第四季家用健身器材傳統銷售旺季，看好全球庫存去化暫告一段落，淡季營運谷底已過，預期下半年將維持旺季水準無虞。另岱宇也公布第二季合併營收約15億元，年增8.7％，稅後純損約3,710萬元，每股純損0.29元。

岱宇分析，全球原物料與運價費用，已回到正常軌道，帶動集團毛利率大幅回升。雖然第二季為健身器材產業中的淡季，加上銷售時的產品，仍有部分為成本較高的庫存品，導致第二季稅後虧損3,710萬元，但仍較第一季與去年同期明顯減少。

全球歷經1年多的庫存去化，觀察目前通路商庫存水位相對健康，集團今年除持續拓展銷售通路，亦推出全新改款的家用健身器材產品與家用智能化重訓產品「SRVO」，預期將有望帶動整體銷售動能，下半年將維持旺季水準無虞。

展望未來，岱宇將持續深耕全球家用健身器材市場，包括積極拓展全球銷售通路，及開發符合市場需求的健身器材產品，以維持集團在產業中的領先地位。

在室外運動產品線方面，岱宇除將持續尋求新客戶訂單發展電輔車代工業務外，電輔車自有品牌－Cikada，亦將透過現有的代工業務，掌握電輔車的發展趨勢與市場需求，推出全新的自有品牌電輔車，而集團今年也首度參加歐、美地區的電輔車展覽，有利於後續接單與銷售。

至於力山第二季EPS0.05元，優於去年同期每股純損0.49元，累計上半年每股純損0.37元，優於去年同期每股純損0.77元。