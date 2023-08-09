台南市登革熱病例數竄升，至8日累計確診病例已971例，逼近1000例，台南市長黃偉哲受訪指出，破千例心理關卡跟百餘例就是不一樣，但目前為止進家戶噴藥，還是遇到很多抗拒，不管到市長臉書或殺到市長室抗議的，民意代表也是電話接不完，「民怨跟疫情累積一樣快」，他呼籲，噴藥目的就是要阻絕登革熱傳播，而有蚊子就還是會傳播，喊話相忍為防疫。

台南市登革熱延燒不到2個月，已經逼近千例，黃偉哲說，900多例跟破1000例的心理關卡就是不一樣，他強調，政府官員、防疫人員面對防疫責無旁貸，但防疫不能光靠政府，呼籲大家都要一起防疫，「登革熱是自己的事情」。

他也說，目前為止，要進去很多家戶噴藥，還是遇到很多抗拒，有人在市長臉書留言，還有人殺到市長室抗議，民意代表也同樣電話接不完，幾個重災區如仁德、永康、東區都是人口很密集的，「民怨跟疫情累積一樣快」，因為民眾不想讓人家噴藥，抗拒噴藥也會成為防疫阻力，因為有蚊子就是會傳播，他疾呼，相忍為防疫。

台南市登革熱防治中心指出，近2個月來，民眾不願噴藥的聲音不少，但因為抗拒噴藥可依法開罰6萬元，很多人聽到後多會配合，目前為止只在新化區開出一張抗拒噴藥罰單6萬元。