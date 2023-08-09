夜尿常會讓人想到是攝護腺肥大所致，但醫師表示，有些人即使無攝護腺肥大困擾，每晚排尿次數也超過一次，很可能是腎臟出問題，因腎臟在睡眠中有濃縮尿液功能，若此功能失效，會導致睡眠中的尿液仍多。醫師表示，夜尿通常是腎功能欠佳的領先指標，此時腎臟尚未衰竭，因此及早就醫治療，仍可望逆轉腎功能。

腎臟科醫師江守山在《逆轉腎不洗腎》YouTube中表示，夜尿的定義為睡眠中起身排尿超過1次，若非攝護腺肥大造成的夜尿，代表腎臟開始出問題，因為腎臟在夜間有尿液濃縮的機制、以避免夜間排尿，若此機制出問題，會使得夜間尿液仍多、致貯存尿液的膀胱漲大，迫使人起身排尿。

他並表示，夜尿除了代表腎在睡眠中濃縮尿液的功能失效外，也害腎臟無法在夜間休息，進而導致腎衰竭。然而，有些人雖出現夜尿，仍可能還未達腎衰竭，「因此夜尿是一領先指標，」此時，有此困擾者應及早就醫，診斷治療，仍可避免腎衰竭到來。

除了有無夜尿困擾，江守山並表示，民眾可用3指標來觀察腎臟功能，包括下肢有無水腫、有無泡泡尿。下肢腫脹是指下午感覺鞋子較緊、腳踝腫脹等。

至於泡泡尿，他表示，可觀察尿液中的泡泡有無在10秒內開始消失，若未消失可能是腎絲球腎炎引發的蛋白尿，「目前腎絲球腎炎仍有機會逆轉，成人有7成的根治率，孩童的根治率更高達95%。」因此，及早就醫診斷治療，仍有機會逆轉腎、不洗腎。