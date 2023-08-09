城觀處說，該案工程工期共180天，將採分區管制方式施工，盡量減少施工影響範圍，降低對遊客通行與便利的衝擊。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

未來怡心園內將有全齡體健器材、磨石子溜滑梯、綜合球體攀爬架、彈跳床、旋轉杯、攀爬繩組挑戰區、幼兒戲沙場、盪秋千及彈性地墊等設施。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

城觀處還說，過去當地鄉親認為縣府與地方溝通不良，因此此次有強化執行單位與地方間的雙向溝通，包括辦理說明會以徵求地方需求與建設認同。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田尾鄉怡心園改造完後整個園區除了1間公廁和草皮、綠樹外空無一物，被鄉親批太陽春，彰化縣政府斥資2900萬元進行二期優化，打造休憩步道、共融遊戲探險區、沙坑等，日前動工拚年底完工；田尾鄉長許淑美透露，未來包括遊客中心會有廠商進駐，除白天遊憩外，有機會能相約晚上在怡心園樹下喝咖啡。

田尾怡心園改造計畫一波三折，2020年改造工程原包商工程延宕不滿被縣府解約要求縣府賠償，還向彰化法院聲請保全證據，導致新包商得標卻無法進場復工，去年6月新廠商重新進駐，同年底才完工開放，不過開放後遭批太陽春，鄉民說等了3年才等到一間廁所。

彰化縣政府城觀處指出，為優化田尾怡心園，並強化田尾入口意象、提升遊憩設施建設等，日前已完成「田尾公園及廣場周邊環境營造工程」發包，工程經費約2900萬，已於上月底開始圍設施工圍籬，全面進場施作。

城觀處說，本案工程工期共180天，將採分區管制方式施工，盡量減少施工影響範圍，降低對遊客通行與便利的衝擊，另外也確保公共廁所能正常使用，全案預計今年12月底前完工，盼能在農曆春節前完成驗收開放。

城觀處還說，過去當地鄉親認為縣府與地方溝通不良，因此此次有強化執行單位與地方間的雙向溝通，包括辦理說明會以徵求地方需求與建設認同，將對怡心園北側現有廣場草皮綠化區的景觀意象進行提升與遊憩設施加值。

城觀處強調，未來怡心園內將有全齡體健器材、磨石子溜滑梯、綜合球體攀爬架、彈跳床、旋轉杯、攀爬繩組挑戰區、幼兒戲沙場、盪秋千及彈性地墊等設施，並增設休憩座椅、遮陽棚等等，期盼能如期如質完工，與田尾鄉親一起迎來全新風貌的怡心園。