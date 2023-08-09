實際將土地圍起造景的彭姓地主現身表示，他持有被占據的土地就是圍起來的這4坪左右，因擔心再拖下去變成既成道路，他背負罵名將土地圍起。（吳建輝攝）

彰化縣員林火車站後站新生路116巷私人道路，地主今年4月將路封起，最近又升級庭園造景，鋪上石頭跟草皮。（本報資料照片）

彰化縣員林火車站後站新生路116巷私人道路，地主因不滿土地租給公所後，原規畫拓寬但公所至今無作為也未徵收，只好忍受罵名封閉路段，最近又升級庭園造景，鋪上石頭跟草皮，引發民眾熱議；彭姓地主今現身表示，原本是鐵架圍起，造景單純為了好看，還是盼公所能積極溝通。

員林火車後站銜接新生路聯絡道是員林市公所為方便市民通行，爭取鐵路局同意， 2017年與新生段913、916地號土地所有權人協議，自籌經費開闢南北向400米，依逐年度申報地價年息百分之5計收租金費用，不過租約從2017年3月至今年2月28日止，租約期滿後多次與地主協商，初步同意讓公所收購。

實際將土地圍起造景的彭姓地主現身表示，他持有被占據的土地就是圍起來的這4坪左右，因擔心再拖下去變成既成道路，他強調背負罵名將土地圍起，主要訴求還是希望公所能夠積極溝通，徵收原規畫的12米道路，供民眾使用。

彭姓地主強調，過去很多地方這種既成道路直接被公家單位「吞掉」，他只是捍衛自己權益，多年來承租給公所，公所始終不願意徵收，才會出此下策，強調庭園造景是為了好看，他有理有據，會繼續抗爭到底。

公所表示，租約到期後積極與土地所有權人提出調整租金或租期等條件續租，初步已經與多數地主完成協商，依實價登錄徵收費用初估約3800萬左右，不過依公所財務狀況要花3800萬購買土地確實有點不符合經濟效益，因此已納入都市計畫中來完成徵收。