林東閔表示，台灣大去年9月推出OP響樂生活資費方案，2023上半年銷量成長2.5倍，並帶動高資費、長約期客戶加入，申辦戶中5G月租999元以上者高達90%。台灣大持續推動「OP響樂生活」、「mo幣多」、「好速成(又又)」以及「Disney+專案」等四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶佔智慧型手機用戶比例攀升至21%。

林東閔進一步表示，台灣大不是用力賣手機，反而是透過周邊配套和商業模式奏效下，5G滲透率目前每個月都有超過1個百分點的成長，超乎原本目標，另外，智慧型手機月租用戶ARPU來到700元，推升行動營收每個月以6-7%的幅度成長，且台灣大退租率下降至0.73%低點，整體相當健康。

挾「OP響樂生活」上市一周年，台灣大順勢宣布，「OP響樂生活」套裝組合、通路體驗全面升級，即日起攜手Sony，獨家推出「Sony 劇院」與「Sony終極娛樂」，以及「PlayStation5 + PlayStationPlus高級24個月定期服務組合包」；同時為讓用戶親身體驗沉浸式影音與遊戲空間，台灣大全新改裝台北市信義區「威秀直營門市」，打造「OP旗艦專區」，消費者可在門市科技顧問的協助下，體驗劇院級影音設備。