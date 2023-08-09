警方當場查獲18名詐騙集團成員，以及手機130支、電腦主機27台、螢幕57台、監視器1組等贓證物。(圖／警方提供)

金門縣警局跨海破獲以生技公司作為掩護的詐騙集團，現逮18人歸案。(圖／警方提供)

金門縣警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，於今年5月間接獲地區陳姓民眾報案遭詐騙新台幣100餘萬元，警方隨即擴大蒐證，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並會同台中市警局第二分局及清水分局共組專案小組長期蒐證，見時機成熟後直搗其以美容生技公司招牌作為掩護的博弈機房藏匿處，當場查獲18名集團成員，以及手機130支、電腦主機27台、螢幕57台、監視器1組及現金11萬9000元等贓證物，流動賭資約新台幣2億元以上。

警方指出，今年5月間金門一位陳姓民眾報案，指稱遭詐騙新台幣100餘萬元，犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，以聲稱小額投資即可獲取高額利潤吸引賭客加入下注，待民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式，使其誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額後卻血本無歸，金門縣警局獲報後隨即擴大蒐證，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

金門縣警局表示，該案經會同台中市政府警察局第二分局及清水分局共組專案小組長期蒐證，見時機成熟後直搗博弈機房藏匿處，當場查獲以陳姓嫌犯為首之18名集團成員。該集團租用台中地區商辦大樓辦公室，並用美容生技公司招牌作為掩護，以掛羊頭賣狗肉方式掩人耳目，實際在內從事網路博弈犯罪，現場查扣犯案用手機130支及電腦主機27台、螢幕57台、監視器1組及現金11萬9000元等贓證物，流動賭資約新台幣2億元以上。

警方說明，該集團利用通訊軟體IG或LINE發送博弈致富廣告，再以「交朋友」方式博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，群內集團成員皆申請數個假帳號，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

警方呼籲民眾，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台之 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客之手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。另疫情期間許多人為尋求工作收入而應徵賭博機房工作，經營賭博行為在台並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。民眾若遇相關可疑訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，先行查證。