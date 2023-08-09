美國總統拜登力推《晶片法》，祭出530億美元（約新台幣1.7兆元）的補貼，對重振半導體在地製造寄予厚望，但根據英國期刊《經濟學人》分析，即使拜登讓晶片製造重回美國，但美國仍將持續向台灣採購先進晶片，仍高度依賴台積電。

報導指出，自2020年《晶片法》首次提出後，全球晶片製造巨頭已宣布在美國投資價值逾2000億美元，如果這些計畫全部落實，2025年美國生產的先進晶片將占全球產量18%。

在《晶片法》屆滿1週年，相關經費準備提撥之際，美國朝野視這些投資為重大勝利，包括台積電計畫投資400億美元，在亞利桑那州蓋兩座晶圓廠，三星在德州投資170億美元，英特爾也將在亞利桑那與俄亥俄州投資400億美元興建4座晶圓廠。

但報導認為，任何的勝利論都可能為時過早，因為與亞洲相比，美國建廠速度緩慢、營運成本高昂、規模也比亞洲晶圓廠小。根據智庫「安全與新興技術中心」（CSET）估計，在台灣與大陸設廠約650天，但在美國興建時間平均達900天，因為須面臨一連串聯邦、州與地方政府的規範。

此外，在美國的建造成本可能比亞洲高出40%，雖然一些額外的費用可透過《晶片法》的補貼支付，但仍有年度營運費用需要支付，而且美國的營運費用比亞洲高30%，其中一個原因是美國勞工的薪水較高。

台積電創辦人張忠謀多次警告，在美國製造晶片代價更高昂。報導分析，台積電負擔得起這些支出，因為其多數晶片並非在美國而是在台灣生產。

因此，即使所有投資計畫實現，美國生產的先進晶片也僅能滿足當地3分之1的需求。報導預期，蘋果等美國企業未來仍將持續向台灣採購高端晶片，新興AI產業亦是如此。