根據各大研究機構預估，AI迎來爆發性成長的黃金十年，普遍預估整體產業鏈將以雙位數複合年成率，到2030年將高達2兆美元。SEMI國際半導體產業協會更預測，受惠於AI人工智慧、電動車與汽車晶片需求，半導體產業將逐季復甦，於第4季產能恢復正成長。

不僅國際如此，這波AI相關題材，也帶動台廠的表現空間；7月中旬台積電法說會也表示，對於AI成長趨勢保持的樂觀看待，目前AI佔台積電營收約6％左右，預估未來5年AI相關產品年複合成長約50％，有望提高台積電營收增至雙位數成長。

而富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力表示，今年上半年台股受到科技股帶動出現不小的漲幅，隨著上半年財報公布及8月又進入美國超級財報周，這波台股包括科技股漲多拉回整理，可以視為良性的調節，看好AI新科技包括半導體、伺服器及EV等趨勢不變，建議投資人不用過於擔心，反而可以趁拉回之際，檢視財報，挑選便宜且具成長性的績優股。

股市先行，陳同力分析，去年科技產業的獲利受到升息與疫情嚴重影響，不如預期，科技股也歷經過一波修正，今年深受ChatGPT話題帶動、包括AI半導體、伺服器與HPC等持續火紅，而台灣廠商特別是半導體類，仍扮演重要的領先合作夥伴的角色，表現不俗。

陳同力分析，台灣科技業憑藉著不斷投入研發與技術創新優勢，台廠成功打入生成式AI供應鏈，為AI核心技術與相關零組件的主要供應廠商。近期為第二季財報公佈，預期金融市場隨著企業財報數據好壞，股價短線表現上將相對震盪，但長期來說，則有機會越墊越高。

不過，觀察過去近三十年科技趨勢主流相關概念股，在股價稍作休息時，都是為了走更長遠的路。在AI黃金十年發展初升段，AI相關產業長多格局並未改變，故高科技基金佈局聚焦仍在AI伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等相關類股為主，並以汽車零組件、生技醫材等非科技產業為輔。富蘭克林華美投信建議，這段期間不妨靜待財報公布期結束，擇機逢低加碼營收具備高成長性的人工智慧概念股、半導體與伺服器等類股。

針對積極型投資人，富蘭克林華美投信認為，投資AI不需「捨近求遠」，布局扮演AI發展關鍵要角的台廠為首選，搭配全球AI新科技股票型基金，以全面掌握AI供應鏈，收穫長線投資報酬，同時也可以定期定額批佈局的方式，不僅可分散風險，也可以長期持續投資。